Cristiano Ronaldo a RABUFNIT dupa hattrick-ul cu Bayern: "Va rog un singur lucru!" Ce mesaj a avut

Cristiano Ronaldo este eroul Realului in acest sezon de Champions League.

Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV! Joi, 20 aprilie, 22:00: Manchester United - Anderlecht Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV!

Dupa un inceput slab de an, Cristiano Ronaldo si-a revenit fix cand echipa sa avea nevoie mai mare de el. A reusit toate cele 5 gooluri ale Realului in dubla cu Bayern si a devenit primul jucator din istorie care atinge 100 de goluri in Champions League! Chiar daca doua dintre reusitele sale sunt contestate vehement de catre nemti, Cristiano Ronaldo nu a putut sa-si ascunda bucuria, dar si sa transmita un mesaj fanilor de pe Bernabeu.

"Cer un singur lucru: sa nu fiu fluierat pe Bernabeu pentru ca eu dau totul la fiecare meci. Chiar daca nu reusesc sa inscriu de fiecare data, incerc mereu sa muncesc din greu pentru a ajuta Real Madrid", a spus Ronaldo.

"Stiam ca trebuie sa jucam bine pentru ca Bayern este foarte periculoasa, au o echipa capabila sa marcheze multe goluri pe orice teren. Au aratat ca sunt o echipa mare, dar si noi am jucat foarte bine si am avut ocazii. Am primit 2 gooluri, dar suntem obisnuiti cu suferinta si am reusit sa revenim", a mai spus portughezul.