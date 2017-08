Contra a pregatit FUSTITA! :)) GENIAL: ce face daca Steaua se califica in grupele Champions League

Un rezultat mare al Stelei cu Sporting il face pe Contra sa piarda pariul pe care l-a pus in fata presei.

O gluma facuta de antrenorul lui Dinamo la o conferinta are sanse sa se transforme in realitate. Contra a pregatit fustita in caz ca Steaua se califica in grupele Champions League. Are gand sa o si poarte! :)

"Doamna mea mi-a pregatit deja fustita. Vom vedea daca va fi colorata sau nu. Asta e, daca dam declaratii pe care nu trebuie sa le dam. Am vrut sa facem o gluma si acum se ia in serios. Asta e, suntem oameni seriosi. Daca Steaua trece de Sporting, probabil voi ajunge sa port fustita. Tu nu tin cu nimeni la meciul de miercuri. Tin doar cu Dinamo, am destule probleme aici, ma gandesc doar la echipa mea", a spus Contra.