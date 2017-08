Contra a laudat Steaua dupa meciul cu Sporting: "Sa se califice si vom veni in fustita.. Glumesc acum!"

Cosmin Contra crede ca Steaua are sanse bune sa se califice in grupele Ligii Campionilor.

Cosmin Contra a declarat intr-o conferinta de presa ca Steaua a facut un meci bun cu Sporting Lisabona, scor 0-0, in prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor, si ar fi putut obtine chiar un rezultat mai bun. Contra a facut si o gluma, spunând ca daca FCSB va accede in faza urmatoare, el se va imbraca in fustita, facând referire la o declaratie anterioara a sa.

"A fost un meci bun facut de FCSB, puteau sa aiba un rezultat chiar mai bun. si noi am facut la Bilbao, chiar daca am pierdut cu 3-0. Cel de acasa a fost extraordinar... Sunt jocuri care te ambitioneaza mai mult, te fac sa fii mai concentrat, si altele in care esti mai relaxat. Probabil ca FCSB va avea prima sansa, dar depinde, 0-0 este un rezultat bun pentru ambele echipe", a spus Contra. "Probabil ca daca se califica o sa apar intr-o fustita si asta este. Ce sa facem daca dam declaratii pe care nu trebuie sa le dam? Sa se califice si vom veni in fustita... Glumesc acum", a adaugat tehnicianul.

Cosmin Contra a mentionat ca incearca sa remedieze situatia, dupa fluctuatiile de randament constatate in ultima perioada. "In afara de Craiova, care a avut nooc si a avut rezultate, niciuna dintre echipele care au jucat in cupele europene nu a avut meciuri extraordinare. Cu aceste meciuri din trei in trei zile ori ai 25 de jucatori top si te joci cu ei, ori ai aceste fluctuatii de randament. Eu incerc sa gasesc cauzele care au dus la aceste fluctuatii si incercam sa remediem situatia", a afirmat el.

La 6 august, Cosmin Contra a comentat, intr-o conferinta de presa, unele ironii ale conducatorilor FCSB la adresa dinamovistilor, precizând ca nu sunt lucruri normale si ca trebuie sa existe respect. El a facut atunci afirmatia legata de "fustita": "Nu sunt lucruri normale, trebuie sa existe respect, eu stiu ce s-a intâmplat in trecut. Sa nu uite Steaua ca aceeasi echipa Plzen, o echipa ca Petrolul, nu cu foarte multi bani investiti, a avut acelasi rezultat la Plzen acum câtiva ani. Sa nu uitam ca Steaua, cu toti banii investiti in ultimii doi ani de zile nu a reusit sa câstige campionatul, sa nu uitam ca jucând cu echipele bune din campionate ca Spania, Anglia, Italia au fost scoruri de maidan…



Deci asta este diferenta. Putem sa ne batem cu echipe din Cehia, din Polonia, din tarile astea care sunt cu un fotbal apropiat, dar rautatile astea trebuie sa ramâna deoparte. Foarte bine ca s-au calificat mai departe. Totdeauna exista sanse in fotbal. Sa-i vedem pe cei de la FCSB cu o echipa ca Sporting Lisabona. Dupa ce câstiga cu Sporting Lisabona si se califica in grupele Ligii Campionilor ridicam fustita. Deocamdata s-au calificat cu Plzen".

Sursa: News.ro