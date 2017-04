Concluzia spaniolilor dupa ce Barca a fost eliminata de Juventus: MESSI ESTE UMAN! 

Barcelona a fost eliminata dupa 0-3 si 0-0 cu Juventus.

Barcelona a fost eliminata de Juventus in dubla mansa din sferturile UCL, iar spaniolii au ajuns la concluzia ca ... Messi este uman! Acestia scriu despre cele 3 ratari ale argentinianului, ce ar fi putut da alta fata meciului.

Catalanii au avut insa un meci foarte dificil, ajungand sa traga o singura data pe poarta desi au avut 19 suturi la poarta lui Buffon.

De altfel, tridentul MSN (Messi, Suarez si Neymar) nu a inscris niciun gol in cele doua meciuri, fiind pentru prima data cand niciunul dintre cei 3 nu inscrie intr-o dubla eliminatorie din 2013, cand Barca a fost demolata de Bayern cu 7-0 in ambele manse.

Spaniolii scriu despre ultima sansa a Barcelonei de a mai salva ceva din acest sezon, in meciul cu Real Madrid de duminica seara. Daca Barca nu castiga, va pierde in mare parte si titlul in Spania.