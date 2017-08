Concluzia lui Jorge Jesus despre Steaua, dupa 0-0 la Lisabona. Ce se intampla daca Enache dadea gol

Steaua - Sporting, miercuri, 21:45, in direct la ProTV!

Steaua a facut un meci fantastic la Lisabona, in care putea lejer sa marcheze, daca Alibec sau mai ales Enache reuseau sa inscrie. Cei doi au avut cele mai mari ocazii, alaturi de Acuna.

La finalul meciului, Jorge Jesus i-a laudat pe stelisti pentru jocul defensiv facut pe Alvalade:

"Am jucat contra unei formatii bune, care se afla la acelasi nivel cu noi. Sunt de parere ca am facut un meci bun, am fost foarte solizi in defensiva, insa nu am reusit sa marcam. Partida in sine a fost foarte dificila, dar asta mai ales datorita adversarului. Calificarea e deschisa: ei, daca ar fi marcat aici, ar fi avut un avantaj.

Asa, orice gol inscris de noi in deplasare inseamna dublu, FCSB va trebui sa puncteze de doua ori. Vom merge la Bucuresti cu incredere ca ne putem califica, exista o mare ambitie in randul nostru. Sa ajungi in faza grupelor e o performanta in sine, asa ca vom fi extrem de motivati", a declarat Jorge Jesus la conferinta de presa.