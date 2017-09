"Cine va executa urmatorul penalty?" Raspunsul lui Unai Emery inaintea intalnirii cu Bayern, din UCL

Unai Emery, antrenorul lui PSG, insista asupra faptului ca atmosfera din vestiar este una buna, iar discutia dintre Neymar si Cavani s-a oprit destul de repede. Pe de alta parte, presa franceza spune ca lucrurile nu sunt chiar atat de roz.

Unei Emery i-a retinut in lotul lui PSG pentru intalnirea cu Bayern Munchen, programata maine seara, pe Parc des Princes, si pe Neymar, si pe Edinson Cavani. Acesta a fost intrebat de ziaristii din Hexagon cine va executa urmatorul 11 metri.

"Ne vom confrunta cu o echipa minunata, cu o istorie extraordinara in aceasta competitie si mai ales cu o echipa care vrea sa castige Liga Campionilor. Aceasta este oportunitatea noastra sa demonstram ce echipa am devenit. Chiar dorim sa jucam impotriva celor mai puternice formatii. Dupa antrenamentul de luni am stabilit lotul de 20 de jucatori. Din lot vor face parte si Neymar, si Di Maria, pe care ma bazez pentru acest meci.

Pastore continua sa lucreze cu fizioterapeutul, dar am incredere in personalul medical al clubului ca il va recupera in cel mai scurt timp posibil. Lucram sa folosim un sistem de joc cu trei la mijloc, este clar ca vom avea un avantaj in posesia mingii. Trebuie sa lucram si sa fim atenti. Sistemul 4-3-3 este un sistem clar in cazul nostru, dar poate la meciul cu Bayern vom alinia un 4-2-3-1. Astazi avem mai mult inaimici in fotbal odata cu aceasta campanie de achizitii din vara. Celelalte cluburi vad ca avem o echipa destul de competitiva", a spus Unei Emery.

"Multi jucatori sunt calificati sa execute loviturile de la 11 metri. Si multi poat face asta la PSG. Dar jucatorii cei mai pregatiti pentru aceste lovituri, dupa parerea mea, sunt Neymar si Cavani. Vreau ca acesti doi jucatori sa-si asume aceasta responsabilitate", a mai spus tehnicianul lui PSG.