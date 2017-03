Cifre umilitoare! PSG a mai dat 4 pase din minutul 85! De trei ori a repus mingea dupa gol

Asa arata cifrele fotbalului extraterestru.

L'Equipe a prezentat statistica fazelor din ultimele zece minute ale intalnirii de pe Camp Nou, cand Barcelona conducea cu scorul de 3-1 pe PSG, in mansa retur a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Din minutul 85, parizienii au reusit patru pase, dintre care trei dupa repunerea balonului de la centrul terenului, in urma golurilor marcate de gazde.

In acelasi timp, Barcelona a sutat de sase ori la poarta si a marcat de trei ori.

Echipa FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 6-1, formatia Paris Saint-Germain, in mansa secunda a optimilor competitiei. Catalanii au reusit o revenire spectaculoasa, dupa ce in tur au fost invinsi cu scorul de 4-0.

Miercuri, pentru gazde au marcat Suarez '3, Kurzawa '40 (autogol), Messi '50 (penalti), Neymar '88, '90+1 (penalti) si Sergi Roberto '90+5, in timp ce pentru oaspeti a inscris Cavani '62.