Sevilla 0-0 Man United! De Gea a salvat-o de 2 ori pe United | Sahtior 2-1 AS Roma. Ferreyra si Fred au intors rezultatul cu 2 reusite superbe | AICI AI REZUMATELE VIDEO

21:41

SAHTIOR 2-1 AS ROMA



LIVE TEXT:



FINAL DE MECI! Sahtior castiga cu 2-1 insa diferenta putea fi mai mare - Bruno Perez a respins insa cu capul din fata liniei portii la ultima faza a meciului! Alisson a avut si el cateva parade excelente, insa Roma are un mic avantaj dupa golul marcat in deplasare.



Min 72. GOOOOOOOOL SAHTIOR! Fred inscrie dintr-o lovitura libera cu stangul direct la vinclu, mingea atingand si bara transversala inainte sa intre in poarta



Min 53. GOOOOOOOOL SAHTIOR! Ferreyra egaleaza dupa o cursa superba si un sut pe sub Alisson



Min 40. GOOOOOOOOL AS ROMA! Tanarul jucator turc, Cengiz Under, deschide scorul cu un sut din careu!



Mircea Lucescu se afla in tribune la partida pentru a-l urmari pe Cengiz Under, cel care a marcat 4 goluri in ultimele 3 partide ale Romei! Sahtior poate egala cea mai importanta performanta in competitie, accederea in sferturi, acolo unde a fost cu Mircea Lucescu in sezonul 2010/2011.





Former @FCShakhtar manager Mircea Lucescu is in the stadium; happens to be current Turkey manager so quite special for @ASRomaEN newbie Turk Cengiz Under #UCL — Nekolai Gogol (@Nyagoal) February 21, 2018