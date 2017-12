Liverpool, victorie, egal sau ADIO calificare! Thriller in grupa lui Napoli: italienii sunt la mana lui City! Toate rezumatele sunt la PRO X, 23:50

17:31

GRUPA E



Liverpool are nevoie de cel putin un egal cu Spartak, pentru a fi sigura de calificare. In caz contrar, englezii depind de meciul din Slovenia. In tur, Liverpool si Spartak Moscova au terminat la egalitate, 1-1.



21:45 Liverpool - Spartak Moscova

21:45 Maribor - Sevilla







GRUPA F



Napoli se poate califica cu o victorie in Olanda, cu conditia ca si City sa o invinga pe Sahtior. Napoli sta mai bine ca Sahtior la meciuri directe.



21:45 Feyenoord - Napoli

21:45 Sahtior - Manchester City







GRUPA G



Besiktas e sigura de calificare, Porto si Leipzig se bat pentru locul 2. Porto sta mai bine in meciurile directe cu Leipzig.



21:45 FC Porto - Monaco

21:45 Leipzig - Besiktas







GRUPA H



Lucrurile sunt clare in aceasta grupa, in ceea ce priveste echipele calificate in primavara Champions League. Tottenham are primul loc asigurat, Real Madrid incheie grupa pe 2. Dortmund si APOEL se bat pentru locul 3. Ambele meciuri directe s-au incheiat la egalitate, 1-1.



21:45 Real Madrid - Borussia Dortmund

21:45 Tottenham - APOEL