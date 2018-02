Cel mai scump portar din istorie? 60 mil € pentru omul care a aparat ca un nebun aseara in Champions League

Liverpool a pregatit 60 de milioane de euro pentru Allison Becker, portarul care de multe ori face minuni in poarta Romei.

A fost seara portarilor in UEFA Champions League. David de Gea, in Sevilla - Manchester United, si Allison Becker, in Sahtior - AS Roma, s-au intrecut in parade uimitoare.

Becker a fost parca din alta lume si numai datorita lui italienii raman in carti pentru calificarea in sferturi.

Sahtior a invins-o pe Roma la limita, 2-1, dupa ce la pauza a fost condusa cu 1-0.

Cea mai mare ocazie a meciului i-a apartinut lui Ferreyra (Sahtior) - Becker era batut, dar Bruno Peres a pus piciorul si a respins, miraculos, aproape de pe linia portii.

Brazilianul Becker, 25 de ani, are toate sansele sa devina cel mai scump portar din istoria fotbalului. Liverpool a pregatit 60 milioane de euro si vrea sa il ia din vara.

Recordul de transfer in randul portarilor este detinut de Buffon, care a ajuns la Juventus, de la Parma, in 2001, pentru 52 de milioane de euro.

David de Gea a inchis poarta in Sevilla - Manchester United, scor 0-0. Raportul suturilor a fost de 8-1 in favoarea spaniolilor. Rezumatul AICI

De Gea a fost ales de UEFA in echipa etapei din Champions League.