Cel mai nebun pariu dupa prima etapa de Liga Campionilor! Cum au castigat 3 norocosi cu o cota de 200/1

Saptamana magica a lui Guardiola la City a fost de bun augur pentru 3 pariori.

Feyenoord 0-4 Manchester City / Pep Guardiola are parte de cea mai buna saptamana de la venirea la Manchester City. Dupa 5-0 in campionat cu Liverpool, City a distrus-o si pe Feyenoord in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor! Era 2-0 pentru City dupa doar 11 minute!

Stones, Aguero, Jesus si din nou, Stones, au marcat golurile echipei lui Guardiola. Daca reusitele atacantilor lui City nu au surprins, Aguero si Jesus reusind 3 goluri si cu Liverpool, dubla lui John Stones a luat prin surprindere pe aproape toata lumea.

Mai putin 3 pariori care au mizat pe o reusita neasteptata a fundasului cumparat de Man City in 2016 de la Everton cu o cota de 200 la 1!