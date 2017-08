Cea mai SOCANTA coregrafie vazuta vreodata in fotbal! Fanii lui Legia au lovit din nou si risca furia UEFA

Legia Varsovia a mai fost sanctionata din cauza coregrafiilor facute de fani.

Pe 1 august 1944 a avut loc marea revolta a Poloniei, acesta fiind cel mai mare efort solitar militar al oricarei miscare de rezistenta din cel de-al Doilea Razboi Mondial. In acea zi a inceput rezistenta polonezilor in fata trupelor germane fara vreun pic de sprijin din exterior, polonezii luptand timp de 63 de zile.

Fanii celor de la Legia Varsovia au sarbatorit acea revolta intr-un mod socant. Coregrafia de dinaintea meciului cu Astana risca sa duca la sanctiuni din partea UEFA. Mesajul sub un banner urias in care este prezentat un soldat ce are pistolul la tampla unui copil a fost: "In timpul revoltei din Varsovia germanii au omorat 160.000 de oameni, mii dintre acestia fiind copii".

Coregrafia nu a reusit sa-i inspire pe jucatorii Legiei, cea care a fost eliminata de Astana in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Dupa 1-3 in tur in Kazahstan, Legia a invins cu 1-0 pe propriul teren, insuficient pentru a obtine calificarea.