Cazul misterios al MAESTRULUI Teixeira. Portughezilor nu le-a venit sa creada. Ce a reusit cu Sporting

Filipe Teixeira s-a recueprat in timp record si a insistat sa joace cu Sportig, desi cu numai 3 zile inaintea partidei se accidentase la glezna.

Efortul sau a fost completat de cel al staff-ului medical, care l-a facut bun de joc pentru turul de pe Alvalade. Teixeira a ramas pe teren 90 de minute in ciuda durerilor pe care a trebuit sa le suporte. Desi glezna i s-a umflat inainte de minutul 30, portughezul n-a lasat asta sa se vada in jocul sau.

Statisticile de la finalul meciului au aratat cifre impresionante pentru fotbalistul de aproape 37 de ani. Gazeta Sporturilor scrie ca Teixeira a fost stelistul cu al doilea cel mai mare numar de metri alergati (10 400), dupa Ovidiu Popescu (11 440), dar peste Enache, Tanase si Momcilovic. Cel mai in varsta jucator de pe teren s-a remarcat atat in dubla cu Plzen, cat si in marile meciuri facute de Astra sezonul trecut in play-off-ul Europa League, cu West Ham, apoi in faza grupelor cu Roma, Plzen sau Austria Viena.

Filipe Teixeira a ajuns la Steaua in aceasta vara, liber de contract dupa ce acordul cu Astra i-a expirat. Becali ii plateste un salariu lunar de 20 000 de euro.