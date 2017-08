Cat a ajuns sa coste un bilet de 40 de lei la returul cu Sporting. Preturile sunt uriase dupa 0-0 la Lisabona

Steaua - Sporting, miercuri, 21:45, la ProTV!

Steaua a facut un meci fantastic in Lisabona, in fata lui Sporting, si are sanse bune de calificare in grupele Champions League. Echipa lui Dica a scos un 0-0 desi a avut doua ocazii uriase de a inscrie, in timp ce portughezii au avut doar o sansa mare de gol.

Rezultatul scos de stelisti a facut ca pretul la bilete pentru retur sa explodeze. Tichete care initial costau 40 de lei, la tribuna a 2-a, inelul 3, adica in "varful" stadionului, au ajuns sa fie vandute cu 400 de lei pe site-urile care intermediaza bilete.

Oficial, stelistii au anuntat ca au vandut deja 40.000 de bilete la meci, urmand sa se puna in vanzare si un numar de bilete la casele stadionului National Arena.

Preturile biletelor, anuntate initial, sunt urmatoarele:

PELUZE – INELUL 3 – 30 LEI

PELUZE – INELUL 1 SI 2 – 35 LEI

TRIBUNA I SI II – INELUL 3 – 40 LEI

TRIBUNA I SI II – INELUL 2 – 60 LEI

TRIBUNA II – INELUL 1 PERIFERIC – 60 LEI

TRIBUNA II – INELUL 1 CENTRAL – 100 LEI

VIP 3 – 250 LEI

VIP 2 – 275 LEI

VIP 1 – 300 LEI