Castigatoarea ultimelor doua Ligi a luat mai putini bani de la UEFA decat Juventus si Leicester. Barcelona, doar a 7-a la incasari

UEFA a anuntat sumele distribuite catre echipele participante in sezonul trecut al Ligii Campionilor. Surprinzator, desi a castigat ultimele doua trofee continentale, Real Madrid e doar a treia la incasari!

UEFA a distribuit 1,39 de miliarde de euro catre echipele care au participat in sezonul trecut al cupelor europene. Din acesti bani, Juventus s-a ales cu 110,4 milioane, iar Leicester si Real Madrid cu cate 81,6, respectiv 81 milioane euro.

Pe locul 4 la incasari a fost Napoli, cu 66 milioane euro, in timp ce pozitia a 5-a i-a revenit lui Arsenal, cu 64 milioane euro primite. Atletico Madrid si Barcelona au fost pe 6 si 7.

Diferenta de bani vine din sumele primite ca urmare a market pool-ului.

580 de milioane de euro au fost distribuite prin market pool, sumele impartindu-se in functie de un calcul specific pentru fiecare tara, luandu-se in calcul factori precum pozitia ocupata in campionat de respectiva echipa, dar si valoarea contractelor de televizare cu operatorii de la nivel national.