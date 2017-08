"Calatorie frumoasa, bere ieftina" Ce scriu englezii despre posibilitatea ca Liverpool sa joace cu Steaua in playoff! Care este jucatorul remarcat

AC Milan - Craiova va fi diseara la ProTV de la 21:45.

VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Ziarul local din Liverpool, Echo, scrie astazi despre posibilitatea ca Steaua sa fie adversara echipei lui Jurgen Klopp dupa ce a eliminat-o pe Viktoria Plzen in turul 3 preliminar al Ligii. Steaua, Nice, Hoffenheim, Young Boys si Instanbul BB sunt posibilele adversare ale lui Liverpool in playoff-ul UCL iar britanicii au analizat fiecare echipa in parte.

Steaua Bucuresti, asa cum este numita de jurnalistii britanici, ar fi varianta ideala pe Liverpool si le-ar oferi fanilor motive de bucurie. "Drumul dureaza doar 3 ore si jumatate si este usor de ajuns la Bucuresti. Fotbalul romanesc nu este in cel mai bun moment iar Steaua a terminat pe locul 2 dupa Viitorul in campionat.



Ar fi o calatorie frumoasa pentru suporteri - o bere la un bar local costa doar 1-2 lire - iar duelul nu i-ar pune mari probleme logistice echipei lui Jurgen Klopp. Ei joaca si intr-un stadion modern. Fostul jucator de la West Brom, imprumutat in trecut si la Barnsley, Filipe Teixeira, joaca la mijloc" scriu cei de la Liverpool Echo.

Englezii aduc aminte de duelurile din 2003 si 2010 dintre Steaua si Liverpool, britanicii avand succes de fiecare data. Totusi, Liverpool nu a reusit sa invinga Steaua la Bucuresti in niciunul dintre acele meciuri. Englezii mentioneaza si cateva aspecte negative legate de un asemenea duel: "se pare ca au tot existat de-a lungul timpului ceva probleme cu suporterii ce au implicat rasismul, UEFA facandu-i sa plateasca prin jucarea unor meciuri cu tribunele goale.



Evident au rezultate mari in Europa, castigand Cupa Campionilor in 1986 si avand inca o finala jucata in 1989, pierduta cu Milan, insa acele vremuri par ca au trecut de mult timp" mai scriu englezii.