Buffon se teme de Leicester in sferturile Ligii! De ce prefera Barca si Real

Buffon nu vrea ca Juventus sa intalneasca Leicester in sferturile de finala ale Ligii Campionilor.

Gianluigi Buffon nu vrea ca Juventus sa o intalneasca pe Leicester City in sferturile de finala ale Ligii Campionilor.

Intrebat ce adversar ar vrea sa evite in sferturile Ligii Campionilor, Buffon a raspuns rapid: Leicester.

"Leicester este o echipa periculoasa si jucatorii pun multa pasiune. Este o echipa care pune multe probleme adversarilor care au initiativa in joc", a explicat Buffon, informeaza L'Equipe.

Leicester City si Juventus Torino s-au calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce au trecut de FC Sevilla, respectiv FC Porto, in optimile de finala.

Leicester a acces in premiera in sferturile Ligii in urma victoriei de pe teren propriu, in mansa retur a optimilor, cu FC Sevilla, scor 2-0, prin golurile marcate de Morgan, in minutul 27, si Albrighton, in minutul 54.

Juventus a trecut de FC Porto, pe teren propriu, scor 1-0, prin reusita lui Dybala, din penalti, in minutul 42, la faza care a dus la acordarea loviturii de la 11 metri fiind eliminat Maxi Pereira. In tur, torinezii au invins in deplasare, scor 2-0.

In sferturile Ligii Campionilor vor mai juca Real Madrid, FC Barcelona, Borussia Dortmund si Bayern Munchen.

Tragerea la sorti pentru sferturi are loc vineri.

