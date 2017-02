Bayern a DISTRUS-O pe Arsenal si dupa meci! Mesajul umilitor pe care l-au postat pe net

Bayern a castigat cu 5-1 prima mansa din optimile Ligii Campionilor in fata celor de la Arsenal.

Arsenal este aproape sa fie eliminata inca din optimi in Champions League, faza pe care nu a mai depasit-o din 2010. Bayern, cea cu care s-a intalnit de alte 3 ori in ultimii 4 ani, a invins-o categoric cu scorul de 5-1, golurile fiind marcate de Robben, Lewandowski, Thiago de 2 ori si Muller, respectiv Alexis Sanchez. VIDEO REZUMAT

Bayern s-a calificat in fazele eliminatorii in care a dat de Arsenal in ultimii ani iar in sezonul 2015/2016 a intalnit-o in grupele competitiei. Dupa un rezultat mare obtinut de Arsenal pe propriul teren, Bayern si-a luat revansa. Scor: 5-1!

Cei de la Bayern nu au uitat si acea victorie iar la putin timp dupa finalul meciului de aseara, au postat pe contul oficial de Twitter 2 poze de la cele 2 victorii cu 5-1. Mesajul: "La fel si anul viitor?"



Nu este prima data cand cei de la Bayern le transmit un astfel de mesaj celor de la Arsenal. Dupa ce "tunarii" au incheiat grupa din acest sezon pe primul loc, cei de la Bayern le-au trimis un mesaj: "Sa facem deja rezervari pentru bilete catre Londra?" La cateva zile distanta, la tragerea la sorti, Arsenal a cazut cu cosmarul ei din ultimele sezoane.