Barcelona vrea noua BIJUTERIE a fotbalului mondial! Anunt de ultima ora despre Mbappe

Va fi licitatie in vara pe jucatorul care l-a distrus pe Guardiola in optimile Champions League!

Kylian Mbappe (18 ani) a marcat atat la Manchester, cat si in returul de la Monaco. Catalanii de la Sport scriu ca pustiul e prima optiune ofensiva pentru Barca in perioada de mercato dupa ce a impresionat in acest sezon. Comparat deja cu Thierry Henry, Mbappe si-ar dori sa continue in Ligue 1 pentru cel putin inca un sezon. Superimpresarul Jorge Mendes, omul din spatele celor mai mari afaceri din fotbal in ultimii 10 ani, il curteaza si el pentru echipa de briliante construita in marile campionate.

Mbappe a devenit aseara cel mai tanar jucator care inscrie doua goluri in fazele eliminatorii din Champions League dupa 2003. Pustiul va fi convocat de selectionerul Frantei Didier Deschamps pentru meciurile Luxemburg si Spania de la finalul lunii.

Was told by Mbappé's people he doesnt want to move yet. But Jorge Mendes saying he wants to represent him. If so, sadly anything is possible — Guillem Balague (@GuillemBalague) March 15, 2017