Incepe spectacolul in cel mai SCUMP sezon din istoria Ligii! Cum s-au transformat Barca si Juventus de la ultimul meci direct, din aprilie

10:01 Barcelona - Juventus 0-0, ultimul meci al lui Messi in Champions League se reia marti seara in deschiderea celui mai scump sezon din istoria Champions League. 2,1 miliarde de euro premii pentru cluburi, avanpremiera noului ciclu al Ligii ,2018-2021 , in care suma premierilor se va indrepta spre 3 miliarde de euro. In Anglia BT a pastrat drepturile pentru 1,3 miliarde, in Franta sunt achizionate de operatorul de telefonie mobila SFR pentru 1 miliard de euro iar in Spania Movistar, retea de telefonie , a platit 650 de milioane de euro pentru drepturile Champions League si Europa League - cresteri de la 30%, cazul UK, pina la 50 , cazul Spaniei.



De la ultimul 0-0, Juventus a patit un 1-4 fara sperante in fata Realului si a schimbat aproape jumatate de echipa. A menajat si multi jucator in ultima etapa, 3-0 cu Chievo

Echipa lui Juve de la 0-0 cu Barca pe 19 aprilie: Buffon: Dani Alves, Bonucci, Chiellini, A Sandro - Khedira, Pjanic, Cuadrado - Higuain, Mandzukic, Dybala

Echipa din partida de sambata: Szczesny - Lichsteiner, Benatia, Rugani, Asamoah - Sturaro, Pjanic, Matuidi - D Costa, Higuain, Mandzukic



Barca a schimbat mai putin, dar plecarea lui Neymar schimba mult strategia Barcelonei pentru acest sezon. Barcelona a experimentat noi dimensiuni ale umilintei in fata Realului - nu neaparat un dublu 1-5 in Supercupa Spaniei, cat senzatia de diferenta si lipsa de viziune pentru viitor.



Echipa Barcei de la partida cu Juve: Ter Stegen - Sergi Roberto, Pique, Umtiti, J Alba - Rakitic, Busquets, Iniesta - Messi, Suarez, Neymar

Echipa din partida cu Espanyol: Ter Stegen - Semedo, Pique, Umtiti, J Alba - Deulofeu, Rakitic, Busquets, Iniesta - Messi, Suarez



La casele de pariuri, Barcelona si Juventus sunt cotate cu sansele doi si trei la cistigarea Champions League, iar programul UEFA Champions League ofera o finala chiar de la primul meci - marti de la 21.44 pe Pro TV.