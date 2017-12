Barcelona are sanse mari sa se loveasca de vechiul COSMAR! Meciul cu sanse de 50% sa aiba loc in optimile Ligii

Pentru prima data in istoria Ligii Campionilor, 5 echipe din aceeasi tara sunt calificate in optimile Ligii Campionilor!

S-a incheiat prima faza din acest sezon de UEFA Champions League, 16 echipe ramand in competie! Faza optimilor va avea loc in luna februarie iar tragerea la sorti pentru aceasta etapa va avea loc luni, 11 decembrie, de la ora 15.00. Pentru prima data, 5 dintre echipele calificate vin din aceeasi tara!

Tottenham, Man City, Man United si Liverpool au reusit sa castige grupele din care au facut parte, astfel ca Chelsea, singura echipa engleza care a terminat pe locul 2, are doar 3 variante pentru tragerea la sorti!

Cum si Spania are 3 reprezentante, meciul cu cea mai mare probabilitate sa aiba loc in optimi este Chelsea - Barcelona cu 43% sanse! Cele 2 cluburi s-au intalnit de 3 ori in fazele eliminatorii in ultimul deceniu iar Chelsea a reusit sa treaca in 2 randuri de catalani, ultima data in 2012 cand a castigat apoi trofeul!

Iata probabilitatile pentru cluburile din Anglia:



Manchester United: Real Madrid: 18.334%. Bayern Munich: 14.842%. Juventus: 18.334%. Sevilla: 18.334%. Porto: 14.842%. Shakhtar: 15.314%.

Liverpool: Real Madrid: 18.334%. Bayern Munich: 15.314%. Juventus: 18.334%. Porto: 15.314%. Shakhtar: 15.833%. Basel: 15.833%.



Manchester City: Real Madrid: 18.334%. Bayern Munich: 14.842%. Juventus: 18.334%. Sevilla: 18.334%. Porto: 14.842%. Basel: 15.314%

Tottenham: Bayern Munich: 15.314%. Juventus: 18,853%. Sevilla: 18.853%. Porto: 15.314%. Shakhtar: 15.833%. Basel: 15.833%.

Chelsea: Barcelona: 43.747%. PSG: 21,126 %. Besiktas: 28,126%