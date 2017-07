Au uitat cum e Viktoria! Plzen, la a treia infrangere consecutiva: cehii au fost batuti de Pantilimon

Viktoria Plzen, adversara Stelei in turul 3 preliminar al UEFA Champions League, a fost invinsa de Watford intr-un meci amical. Este al treilea meci pierdut de Plzen in 7 zile.

Watford, echipa lui Costel Pantilimon, la care romanul a evoluat in repriza a doua, a invins-o cu 1-0 pe Viktoria Plzen. Okaka Chuka a decis partida in minutul 79.

Viktoria Plzen a suferit astfel a treia infrangere in 7 zile, dupa ce a mai pierdut cu Greuther Furth, scor 1-5, si Wolverhampton, 1-2.

Echipele de start



Plzen: Bolek – Mateju, Reznik, Hajek, Havel – Hrosovsky, Zivulic – Petrzela, Kolar, Pilar – Krmencik

Watford: Gomes - Janmaat, Prodl, Kabasele, Holebas - Watson, Doucoure - Berghuis, Capoue, Success - Okaka

FULL-TIME: Viktoria Plzeň 0-1 #watfordfc

Stefano Okaka's goal ten minutes from time wins it for the Hornets in Austria. pic.twitter.com/yKZ4LGLmHR