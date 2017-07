"Au fost atatea meciuri intoarse, sper sa nu fie si al nostru!" Ce spune Tucudean dupa meciul SENZATIONAL reusit de Viitorul

Viitorul 1-0 APOEL | Echipa lui Hagi a castigat turul cu APOEL, iar jucatorii campioanei promit inca un meci mare in Cipru.

Tucudean spune ca presiunea a disparut dupa fluierul de start al meciului si anunta o replica la fel de buna din partea Viitorului si in partida de saptamana viitoare.

"A fost presiune pana am intrat in teren, apoi nu, ne-am gandit doar la ce-am avut de facut in teren. Stiam cum joaca APOEL, cum sa-i atacam. S-a vazut asta, am avut multe ocazii. Orice e posibil in retur, sunt atatea exemple de meciuri care au fost intoarse. Spre fericirea noastra, speram ca nu se va intampla nimic si ca vom reusi sa nu primim gol. Pacat ca nu au intrat ocaziile, suntem convinsi ca vom face un meci bun si in retur. Mai avem o batalie, speram sa o castigam si pe aia. La Ganea nu se mai poate spune ca e o intamplare, a dat si in campionat un gol senzational si ma bucur foarte mult pentru el", a spus Tucudean la TVR.