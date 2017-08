Atentie la BOMBARDIER! Sporting are un varf care i-a batut sezonul trecut pe Aubameyang si Lewandowski, si a fost aproape de Gheata de Aur

Steaua se va duela cu Sporting Lisabona in Play Off-ul UEFA Champions League pe 15 si 23 august, IN DIRECT la ProTV. Meciul tur se va disputa in Portugalia, iar returul pe National Arena.

Sporting Lisabona va veni in Romania din postura formatiei care a terminat doar pe locul 3 in Portugalia. Totusi, va aduce un lot al carui valoare este de 10 ori mai mare decat cel al Stelei.

Formatia lui Jorge Jesus nu a mai castigat titlul de 15 ani, de pe vremea cand pe Estadio Jose Alvalade evolua Marius Niculae, iar antrenor era Ladislau Boloni.

In acest sezon, portughezii au planuri mari. Acestia vor sa atace titlul si grupele UEFA Champions League, iar pentru asta isi pun din nou sperantele in omul numarul 1 din ofensiva - olandezul Bas Dost.



Bas Dost, mai bun ca Aubameyang si Lewandowski in sezonul trecut

Atacantul olandez Bas Dost, in varsta de 28 de ani, a fost in stagiunea trecuta principalul om de gol al formatiei portugheze. In campionat, acesta a marcat fix jumatate dintre golurile echipei: 34 din 68! Transferat de la Wolfsburg, varful batav a marcat dele 34 de reusite in Liga Sagres in doar 31 de partide!

Cele 34 de goluri l-au pozitionat pe Bas Dost pe locul 2 in topul pentru Gheata de Aur 2016/17, dupa Messi, care a marcat 37. Prin comparatie, Aubameyang si Lewandowski au marcat cate 31, respectiv 30 de goluri.

Un varf extrem de puternic, avand o inaltime de 1.96 metri, Dost a mai jucat la FC Emmen, Heracles Almelo, SC Heerenveen si Wolfsburg. Pentru nationala tarii sale, acesta a marcat un gol in 15 selectii.