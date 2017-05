ASTA inseamna sa fii EXTRATERESTRU! Dribling minunat al lui Benzema. Unul dintr-o mie de jucatori ar mai fi reusit asa ceva

Karim Benzema a reusit faza meciului la Atletico - Real!

Francezul a facut golul de 2-1 al lui Isco printr-o solutie fabuloasa. Izolat intre 3 adversari, Benzema i-a depasit pe toti in apropierea liniei de fund, apoi a pasat in careu la Kroos. Dupa sutul mijlocasului a iesit golul marcat de Isco, pozitionat excelent dupa ce Oblak respinsese in prima faza.