"Asta e primul meu vis la Steaua!" Ce dorinta si-a pus Alibec inainte de meciul cu Viktoria Plzen

1 milion de euro lua Reghecampf, anul trecut, daca-i ducea pe stelisti in grupele ligii. Dica va primi 250 de mii, daca reuseste minunea! Stelistii dau iar peste un nume mare, daca trec de Plzen.

"Nu cred ca conteaza in acest moment banii, eu stiu ca am fost si eu jucator si niciodata cand intram pe teren nu ma gandeam la bani.. Imi doream sa castig jocul Sa castigam, ca banul vine!" spune Dica. "Am aceeasi parere" crede si Alibec.

4 ani au trecut de cand stelistii au ajuns ultima oara in liga!

"E primul meu vis la Steaua si sper sa reusim lucrul acesta" a mai spus Alibec.