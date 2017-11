Aroganta lui Cristiano Ronaldo pentru criticii jocului sau din acest sezon: "Puteti sa cautati pe Google performantele mele! Asta e tot ce conteaza!"

Real Madrid a fost invinsa categoric de catre Tottenham pe Wembley, insa Ronaldo a fost sfidator in fata criticilor la adresa jocului sau din acest sezon.

Cristiano Ronaldo a marcat unicul gol al lui Real Madrid in deplasarea de la Londra, insa campioana Europei a pierdut cu 3-1 in fata lui Tottenham. Cu doar 1 singur gol in La Liga in acest sezon, Ronaldo a fost criticat de catre presa din Spania pentru evolutiile sale.

La finalul partidei cu Tottenham, Ronaldo a dat o declaratie sfidatoare cand a fost intrebat despre jocul sau: "Sunt super calm. In ziua de astazi o prestatie buna nu depinde doar de cum evoluezi tu. Tot ce conteaza sunt golurile, golurile, golurile.

Statisticile mele, nu voi vorbi eu despre el, puteti sa cautati pe Google <golurile lui Cristiano Ronaldo> si sunt acolo, toate. Nu ma ingrijoreaza absolut deloc acest lucru" a declarat Ronaldo.