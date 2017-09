Aroganta lui Cristiano Ronaldo dupa un nou record: "Liga Campionilor este competitia lui Real Madrid!"

Cristiano Ronaldo a revenit pe gazon dupa suspendarea primita in partida tur din Supercupa Spaniei - eligibil in Liga Campionilor (mai are o etapa de suspendare in campionat), Ronaldo a aratat multa pofta de joc cu APOEL, reusind o dubla.

Astfel, Cristiano Ronaldo a ajuns la 107 goluri in clasamentul all-time si a stabilit un nou record: este al 6-lea sezon consecutiv de UCL in care marcheaza in prima etapa. "Mai e un drum lung in continuare; sa o luam meci cu meci. Mai intai avem faza grupelor si apoi vom vedea.

Desigur, vrem sa castigam turneul. Liga Campionilor este competitia lui Real Madrid si vrem sa o castigam" a spus Ronaldo, citat de UEFA. "Sunt incantat sa ma intorc la joc. Este o competitie distincta si sa joc din nou si sa marchez este important pentru mine. Mi-am ajutat echipa si ma simt bine pentru asta.

Era un joc pe care trebuia sa-l castigam; am jucat acum pe propriul teren si voiam sa incepem in forta. Cred ca adversarul a fost bun, stiam ca vor juca defensiv. Am fi putut marca mai mult dar pana la urma e un rezultat bun si am inceput bine si suntem fericiti de acest lucru" a mai spus Ronaldo.



Cristiano Ronaldo has now scored in the 1st #UCL matchday in each of the last six seasons (2012-2017)

Will he be voted #TheBest in October? pic.twitter.com/KXZV5HsQv7