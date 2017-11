Aroganta eroului de la Sevilla dupa revenirea de la 0-3 cu Liverpool! Ce mesaj a postat pe net dupa meci

Eroul celor de la FC Sevilla a ironizat-o pe Liverpool dupa meciul in care echipa sa a revenit de la 0-3.

Unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din ultimii ani din UEFA Champions League a avut loc la Sevilla, spaniolii reusind sa revina incredibil dupa ce au fost condusi inca din minutul 30 cu 3-0 de catre Liverpool. Revenirea a adus aminte de "Miracolul de la Istanbul" din 2005 cand Liverpool a reusit sa castige trofeul desi AC Milan avea 3-0 la pauza.

Atacantul celor de la Sevilla, Ben Yedder, a reusit primele 2 goluri ale echipei sale in marea revenire, pentru ca Guido Pizarro sa egaleze in prelungirile partidei. Revenirea magica a celor de la Sevilla a venit si in contextul in care antrenorul echipei, Berizzo, i-a anuntat la pauza pe jucatori ca sufera de cancer!

Francezul de 27 de ani, Yedder, si-a ironizat adversara la finalul partidei cu o postare pe Twitter. "Sper ca AC Milan s-a uitat" a scris jucatorul pe net.