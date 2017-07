"Ar fi un esec si o dezamagire uriasa!" Ce a spus antrenorul Viktoriei Plzen inainte de duelul cu Steaua

Steaua - Plzen, in direct la ProTV, marti de la 20:30

Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Vicecampioana Cehiei, Viktoria Plzen, nu a avut o vara deloc agitata in ceea ce priveste transferurile. Mijlocasul Ales Cermak este singurul pe care a fost platit o suma de bani, 1 milion de euro. Au mai venit liber de contract alti 5 jucatori.

Managerul general al Viktoriei, Adolf Sadek, a spus intr-o conferinta de presa ca Viktoria va incerca sa lupte pe 2 planuri in acest sezon, insa pe prioritar este campionatul, Sparta si Slavia Praga intarindu-se in aceasta vara. Sadek spune ca Viktoria a fost fidela filosofiei clubului.

"Am adus intariri in aceasta vara doar unde era nevoie pentru ca echipa este oricum stabila" spune Sadek. Acelasi lucru il crede si antrenorul echipei, Pavel Vrba: "Avantajul nostru indiscutabil este ca avem o echipa stabila. Kolar s-a intors din Turcia si nu si-a spus ultimul cuvant in fotbal, a avut un impact urias in trecut.



Vrem sa jucam in grupele unei competitii europene iar obiectivul in campionat este acelasi: titlul. Pentru mine, un esec si o dezamagire uriasa ar fi sa nu jucam in grupele unei competitii europene in toamna" a spus Vrba, cel care a fost selectioner al nationalei Cehiei intre 2014 si 2016 dupa ce s-a remarcat in primul mandat la Viktoria Plzen, intre 2008 si 2013. El a revenit la adversara Stelei in luna mai.