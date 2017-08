APOEL-VIITORUL 4-0. "Cine n-a vazut meciul poate spune ca Hagi a fost TAVALIT!" Ce s-a intamplat, de fapt, la Nicosia

Cine n-a vazut meciul poate sa spuna fara ranchiuna sau rautati ca Hagi a fost tavalit.

Leo Badea (Nicosia)

In realitate, cipriotii de la APOEL au avut 6 ocazii uriase de a marca. Din 6 ocazii au reusit sa dea 4 goluri.

Ai nostri au avut si ei prin Coman, Chitu si Eric 6 ocazii uriase de gol. Dar au ratat. Coman a trimis in bara in min 3, Chitu in min 90+3 s-a uitat lung dupa un balon pe care scria GOL si calificare (dar n-a bagat o alunecare...nu s-a dus sanie cum se zice in fotbal), iar Eric singur cu poarta goala in min 100 n-a bagat simplu "latul" si a ratat.



O sa-mi ziceti ca sunt nebun, dar la 3-1 cred ca Viitorul se putea califica. Putea sa mai inscrie fara sa ia gol. Din pacate, Istoria o sa consemneze doar APOEL -VIITORUL 4-0...

Cei care am fost pe GSP Arena stim ca echipa lui HAGI a avut pur si simplu ghinion.

1. Viitorul a avut 2 fundasi centrali intr-o zi proasta: Taru si Constantin tematori, ezitanti. Au dat impresia de neincredere. In repriza a doua au tras echipa cu un pas (4.5) inapoi.

2. Benzar a fost neinspirat si pozitionat permanent defectuos.

3. Hagi a avut un varf improvizat care poate sa joace lejer acest post datorita valorii pe care o are. Este vorba despre Coman (jucator genial) din pacate fara chef si inca nepregatit 100%. Il iubeste mingea, are glezna fina, dar atat.

Apropo, era singurul jucator "zen" dupa meci. De parca nu se intamplase nimic.

4. La capitolul ghinion trebuie amintit si faptul ca Nedelcu si Cicaldau au iesit accidentati. Moment in care mijlocul functional al echipei a cazut.

Nedelcu, la fizicul pe care il are, la stiinta jocului (desi are 20 de ani), la intuitia si plasamentul pe care le are poate juca la orice echipa, gen Manchester United, Milan sau alte echipe cu pretentii.

5. Hagi a avut parte si de un arbitraj care l-a cam "ciupit".

Au fost cativa oameni de suflet care l-au sustinut pe Hagi. Sa nu uit de sustinerea unor fani turci de la Galatasaray. Si asta unde? La Nicosia in partea greaca, teritorial vorbind.

Desi nu s a calificat pe mine nu m-a dezamagit Hagi si nici echipa lui. N-am sa uit NICIODATA ce privire avea de dimineata in aeroport. Era demolat. Cu sapca pe cap, cu cozorocul intors...