"Apara-ne, Doamne!" Bogdan Hofbauer despre strategia de transferuri catastrofala a Stelei

Steaua a facut doar 2-2 in meciul tur cu Viktoria Plzen.

"Doamne, apara si ne pazeste!" ramane singura strategie de aparare a Stelei in incercarea disperata de a reveni in Champions League. Tragerea la sorti de vis venita de la Doamne-Doamne a fost anulata de o strategie catastrofala de transferuri facuta de oameni.

Ratarea victoriei cu Plzen este pentru stelisti retrairea unui cosmar fara sfarsit care in ultimii ani a avut arome amare de Ludogoret, de Partizan sau, daca vreti ceva mai tare, de Manchester City.

E inimaginabil cum oamenii responsabili cu crearea unei echipe, Meme Stoica si Dica, nu au reusit sa aiba un punct de vedere ca sa aduca 1-2 fundasi competenti. Sa trecem peste transferurile lui Budescu si Teixeira! Ei sunt oamenii adusi de Becali, fara sa se consulte cu nimeni.

Oricat de simpatic ar fi Dica - mai nou, Nic - sa nu aduci nimic in apararea suferinda an de an e sabotaj impotriva clubului. Daca ar proceda la fel la o institutie de stat, ar risca sa se trezeasca cu DNA-ul pe cap. E si o tactica smechereasca asta prin care tu accepti acest joc la noroc ca poate-poate ajungi in grupe.

