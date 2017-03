Anuntul facut de Guardiola dupa dezastrul ELIMINARII din Champions League a lui Manchester City cu Monaco

Situatie dificila la Manchester City. Clubul lui Guardiola e OUT din Champions League.

Pep a declarat dupa eliminarea din UCL ca Manchester City trebuia sa joace bine timp de 90 de minute in meciul pierdut cu AS Monaco, scor 1-3, sinonim cu ratarea calificarii in sferturile Ligii Campionilor.

"Pentru a te califica e nevoie sa joci bine mai mult de 45 de minute. Trebuie sa joci bine 90 de minute. in prima repriza am fost lenti, dar dupa pauza a fost mai bine. Ne-am creat ocazii, am revenit, dar multe lovituri libere au stricat ritmul meciului. Este o competitie dura si am avut numai de invatat din acest meci."

"Vom face totul pentru a reveni la acest nivel. Acest meci ne va folosi pe viitor. Eu mereu am aceeasi filosofie, cea a atacului. in prima repriza nu am fost capabil sa-mi motivez jucatorii, dar dupa pauza am reusit. Important este sa ramanem mereu fideli stilului nostru de joc, iar acum am facut acest lucru doar in partea secunda", a declarat Guardiola, potrivit L'Equipe.

AS Monaco a eliminat-o pe Manchester City in optimile de finala ale Ligii Campionilor, impunandu-se, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, in mansa secunda, dupa ce pierduse turul, in deplasare, cu 3-5.

Au marcat Mbappe '8, Fabinho '29 si Bakayoko '77 pentru AS Monaco, respectiv Sane '71 pentru City.