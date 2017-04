"Am vazut in ochii jucatorilor ca erau socati!" Klopp critica decizia UEFA de a obliga Borussia sa joace

Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV!Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV!

Jurgen Klopp, fostul antrenor al Borussiei Dortmund, a criticat decizia UEFA de a amana doar o zi meciul cu AS Monaco, dupa exploziile de la Dortmund.

"Sunt sigur ca persoanele care au luat aceasta decizie nu ar fi facut acelasi lucru daca ar fi fost in autocar. Daca nu ati fost acolo, nu va puteti imagina ce s-a intamplat cu exactitate."

"Am fost mandru de Dortmund. Jucatorii au incercat sa dea totul. Am vazut in ochii fostilor mei jucatori ca erau in stare de soc. A fost foarte greu si este nevoie de timp pentru a trece peste asta", a declarat Klopp.

Jurgen Klopp a antrenat Borussia Dortmund in perioada 2008/2015.

Borussia Dortmund a fost invinsa pe teren propriu de AS Monaco, scor 3-2.