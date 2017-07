"Am aratat ca suntem ADEVARATII CAMPIONI! Steaua sa inteleaga! Patronul lor sa inteleaga". Hagi s-a descarcat dupa victoria cu APOEL

Viitorul 1-0 APOEL Nicosia, in primul joc din turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Campioana Romaniei s-a impus gratie unui gol fenomenal marcat de Cristi Ganea, din lovitura libera de la 30 de metri.

Viitorul a facut un meci mare cu APOEL, echipa care nu a miscat in frontul de la Ovidiu. Campioana Romaniei a avut numeroase ocazii de gol, insa a reusit sa puncteze o singura data. Fundasul Cristi Ganea a adus victoria cu un sut din lovitura libera, a la Roberto Carlos.

La finalul partidei, Gica Hagi s-a declarat mandru de echipa sa si a tinut sa transmita un mesaj clar: "Noi suntem adevaratii campioni. Ma bucur ca am jucat mai bine ca Steaua".

"Mi-am dat seama ca am fost destul de dur cu ei dupa meciul cu CFR. Astazi am jucat fotbal, am intalnit o echipa buna, dar am facut un joc foarte bun impotriva unui adversar cu multa calitate.

Am castigat o repriza, trebuie sa facem o repriza buna si in Cipru.

Trebuie sa obtinem calificarea pentru a scrie istorie. Echipa noastra e tanara si poate face istorie.

Eu sunt constantean, m-am nascut aici si am facut echipa aici. Eu m-am nascut sa castig, asta este mentalitatea mea.



Noi suntem formatori.

Avem jucatori ca Cicaldau. El a facut fata unui meci international! Ii avem si pe Boli, si pe Nedelcu.

Noi am aratat inca o data ca suntem campionii Romaniei. Cred ca Steaua trebuie sa inteleaga ca noi suntem campionii. Sau mai bine patronul sa inteleaga!

Sunt mandru de Ganea, Ganezul cum ii zicem. El este un fotbalist timid, dar face lucruri extraordinare.

Trebuie sa jucam acolo foarte bine. Noi am aratat cel mai bun fotbal anul trecut atunci cand am jucat din 3 in 3 zile.

Nu dam faliment, sa nu-si faca nimeni probleme. Astea sunt diversiunile unora, dar din pacate traiesc in Romania si trebuie sa suport aceste lucruri.

Sunt foarte fericit ca am jucat mai bine ca Steaua. Am aratat ca suntem campionii Romaniei", a spus Gica Hagi la conferinta de presa de dupa meci.