Alibec, ZEU la PLZEN! Ce surpriza a avut in Cehia

Daca trec de Plzen, stelistii vor uda calificarea cu multa bere! Stelistii s-au cazat vis-a-vis de Muzeul Berii. Se asteapta stadion plin la meciul de miercuri.

VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

20 de euro costa cel mai scump bilet la returul din Cehia. Un tichet in zona rezervata romanilor e 11 euro. 300 de bilete special pentru fanii Stelei vor fi scoase la vanzare in ziua meciului. Sunt astepati 500 de romani la partida decisiva pentru visul de Champions League al lui Dica si Alibec.

Dica va sta intr-o doza uriasa de bere. Asa sunt bancile de rezerva de la Plzen. Stelistii stau peste strada de muzeul berii!



Colectionarii de autografe l-au asteptat pe Alibec! Le-a intrat cehilor la inima de cand a jucat cu Astra. A dat gol acum un an in victoria cu 2-1. In magazinul cehilor se vand si acum fulare de la Plzen - Astra. Fanii lui Plzen beau bere din halbe cu sigla clubului!