Alibec era sa rateze avionul spre Plzen. Ce s-a intamplat la aeroport :)

Nu s-a intamplat minunea si Budescu rateaza returul din Cehia. "Nu e o tragedie daca nu ne calificam" - spune Duckadam.

VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Stelistii au zburat in Cehia fara Budescu. N-a fost recuperat dupa accidentarea din tur. Vechiul si noul capitan, Pintilii a ajuns primul la aeroport. Ramas fara banderola, Alibec a prins avionul in ultima clipa. Din 2004, stelistii au ratat o singura data calificarea in grupe, cu Radoi si Dica.



"Imi doresc scor de calificare. E cel mai important meci din aceasta toamna, sper sa-l trecem cu bine. N-ar fi o tragedie daca nu ne calificam, doar o dezamagire", spune presedintele de imagine Duckadam.