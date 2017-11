Adevaratul motiv pentru primul NO LOOK GOAL din UEFA Champions League! La ce se uita Firmino cand i-a inscris Sevillei :)

Roberto Firmino a reusit o dubla cu Sevilla, dar Liverpool a ratat victoria desi a avut 3-0 la pauza.

Atacantul brazilian al lui FC Liverpool, Roberto Firmino, a reusit o dubla si a pasat la celalalt gol marcat de Liverpool intr-o prima repriza aproape perfecta pentru echipa lui Jurgen Klopp. Englezii au ruinat insa aceasta repriza in repriza a 2-a cand Sevilla a reusit sa revina si sa obtina un rezultat de egalitate.

Cunoscut ca un jucator care sarbatoreste intr-un mod inedit dupa ce marcheaza, Firmino a inscris golul de 3-0 dupa un sut respins de portarul Sevillei, Firmino ramanand singur cu poarta goala in fata. Iar Firmino a trimis mingea in poarta in timp ce se uita in alta directie!

In contextul rezultatului final, gestul lui Firmino a atras multe ironii, un meme devenind viral pe internet. "Atunci cand esti aproape sa marchezi dar apararea echipei tale e atat de slaba incat verifici sa nu primeasca gol in acelasi moment" este gluma distribuita de suporterii spanioli.