"Abia astept sa vina meciul! Nu mai am rabdare!" Neymar e gata de duelul cu Real Madrid! Reusita incredibila a brazilianului in ultimul meci al lui PSG

Neymar a marcat golul 350 al carierei.

Neymar este in forma maxima cu cateva saptamani inaintea partidei cu Real Madrid. El a reusit din nou sa inscrie in victoria cu 3-0 in deplasare la Lille, insa gandurile lui sunt deja la duelul cu detinatoarea UEFA Champions League.

"Sunt mai nerabdator ca niciodata. Abia astept. Sa fiu sincer, sper sa vina cat mai rapid. Lucram din greu pentru acest meci si ne plac astfel de partide. Vom juca impotriva unei echipe de calitate, un club foarte mare. Vom respecta oamenii din Madrid, ne vom pregati cat putem si vom incerca sa castigam" a spus Neymar dupa partida de sambata cu Lille.

Neymar a marcat al 18-lea gol al sau in acest sezon din lovitura libera si al 350-lea gol din cariera cu doar 2 zile inainte sa sarbatoreasca implinirea a 26-a de ani: "Este un cadou in avans. Sunt foarte fericit sa ajung la 350 de goluri la aproape 26 de ani. Insa victoria este mai importanta. Stiam ca va fi foarte dificil sa jucam aici" a mai spus Neymar.