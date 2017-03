A vrut Ramos sa-l ironizeze pe Messi? Cum a raspuns capitanul Realului dupa meciul cu Napoli

Lyon - AS Roma, joi, 22:00, IN DIRECT la Sport.ro

Sergio Ramos a fost inca o data salvator pentru Real Madrid. Specializat in ultima perioada pe goluri in meciurile cu miza mare, fundasul a punctat si pe San Paolo din Napoli, aducandu-i Realului calificarea in sferturile Ligii Campionilor.

Autor al unui gol in minutul 51 si co-autor al altuia in minutul 57, cand Mertens a deviat decisiv in poarta lui Reina, Ramos a celebrat reusitele cu un gest facut si de Messi la ultimul meci.

Ramos s-a prefacut ca vorbeste la telefon dupa gol, iar gestul a fost interpretat de fani si de jurnalistii spanioli. Astfel, imediat dupa fluierul de final, fundasul a fost chestionat pe seama momentului.

Reporterul Atresmedia l-a intrebat pe Ramos "de ce i-a furat modul de a celebra lui Messi". Fundasul a spus: "Nu, nu i-am furat gestul, ba chiar sunt sigur ca l-am facut inaintea sa".

"Daca nu ma insel, a fost meciul cu numarul 100 pentru mine in UEFA Champions League si m-am bucurat pentru ca am putut sa-mi ajut echipa", a mai spus fundasul. Totusi, potrivit statisticilor, meciul cu Napoli a fost partida cu numarul 98 pentru acesta in UCL.