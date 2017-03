A pariat ca Leicester va castiga Liga dupa ce sezonul trecut pariase pe titlul! Cati bani poate obtine acum

Oare va reusi Leicester o noua minune? Un fan care a crezut in echipa inainte de startul sezonului trecut a mizat din nou pe echipa lui Vardy!

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Sezonul 2015/2016 - Leicester abia reuseste sa se salveze de la retrogradarea din Premier League. Un fan al echipei crede insa intr-o minune si pariaza 5 lire pe faptul ca echipa sa va lua titlul in sezonul urmator.

Acest lucru s-a intamplat insa fan, Leigh Herbert, a cedat presiunii si a incasat inainte de finalul sezonului trecut - a primit 20.683 de lire. A pus apoi 2 pariuri, unul dintre ele fiind deja pierdut - ca Leicester va reusi un nou titlu iar Jamie Vardy va fi golgheterul competitiei.

Leigh a pariat insa si 10 lire pe faptul ca Leicester va castiga Liga Campionilor in acest sezon. Desi echipa se afla pe locul 15 in campionat si l-a dat afara pe antrenorul cu care a luat titlul, Claudio Ranieri, Leicester s-a calificat in sferturile Ligii Campionilor si va juca in sferturi impotriva lui Atletico Madrid.

Cu o cota de 100 la 1 la inceputul sezonului, Leigh poate castiga acum 1.010 lire daca Leicester reuseste o noua minune.