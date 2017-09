A gresit dedicatia! Faza serii in Liga Campionilor! Ce s-a intamplat dupa primul gol al lui Napoli

Jucatorii celor de la Napoli i-au dedicat golurile atacantului Arkadiusz Milik, cel care a suferit o grava accidentare.

Napoli a invins-o cu 3-1 pe Feyenoord pe propriul teren in etapa a 2-a a grupelor Ligii Campionilor si este la egalitate cu Sahtior in grupa F cu 3 puncte in grupa dominata pana acum de Manchester City. Victoria si golurile i-au fost dedicate lui Milik, atacantul polonez suferind o ruptura la ligamentele genunchiului, urmand sa lipseasca minim 4 luni de pe gazon. Asta dupa ce a ratat multe luni si in primul sau sezon la Napoli din cauza unei accidentari similare.

Lorenzo Insigne a tinut sa-i dedice golul lui Milik si, dupa reusita sa din minutul 7, el s-a dus spre banca pentru a lua un tricou cu numele coechipierului sau. L-a primit insa pe al unui al polonez, Zielinski! Dupa un scurt moment de confuzie, Insigne a primit tricoul corect.

