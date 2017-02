21:45 Real Madrid - Napoli, Bayern - Arsenal. Ronaldo vs. cel mai in forma jucator din Europa

18:16

Mertens, arma cu care Napoli vrea sa dea lovitura pe Bernabeu





Belgianul Dries Mertens este cel mai in forma jucator al momentului in Serie A. Mijlocasul lui Napoli, principalul motor in acest sezon, are niste cifre extraordinare in ultimele 8 meciuri jucate.

Mertens a marcat de 13 ori in 8 partide de Serie A, ultimele 3 fiind marcate in partida cu Bologna, incheiata 7-1 pentru napoletani.

In total, in acest sezon de Serie A, belgianul are 16 reusite si 4 pase decisive, precum si alte 34 de faze periculoase create. Acuratetea suturilor sale este de 61.2%, iar rata de conversie de 23.9%.

Pe de alta parte, in UCL, Mertens a punctat de 4 ori in 6 partide. De asemenea, acesta a dat si doua pase decisive in faza grupelor.

"Dries este un fotbalist urias care nu si-a dat seama pentru ceva vreme de calitatea pe care o are. A trebui sa-l conving ca este un jucator de talie mondiala" - Maurizio Sarri, despre Mertens.