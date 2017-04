Uriasul italian care viseaza la Liga 1 dupa ce a jucat impotriva Stelei: "Am venit in Romania sa joc, nu pentru bani!"

Uriasul italian nu joaca pentru bani si vrea doar sa priveasca Liga 1 de sus

Autor: Gabriel Chirea



Alessandro Massella (20 de ani) evolueaza la Foresta Suceava si este unul dintre cei mai promitatori tineri fundasi din Liga a 2-a, fiind monitorizat de mai multe echipe din prima divizie pentru un transfer.

Alessandro a facut junioratul la Lazio, al carui fan infocat este, si a jucat pentru echipa Primavera a celor de la Perugia, iar fotbalul este la mare cinste in familia sa, in care tatal a fost fotbalist, antrenor si director sportiv la Lupa Roma, echipa din Lega Pro. Inaltul fundas (1,95m) este deja asemanat cu Felice Piccolo, italianul care a cucerit doua titluri de campion, o Cupa si o Supercupa a Romaniei cu CFR Cluj, desi spune ca fundasii sai preferati sunt Sergio Ramos si Andrea Barzagli. Este singurul strain din lotul Forestei si unul dintre putinii fotbalisti din liga secunda de alta nationalitate decat cea romana.

“Il stiam pe Massone si el m-a adus in Romania, la Ceahlaul. Am acceptat sa vin pentru ca ma incadram in regula U19 si aveam posibilitatea sa joc mai mult. Din pacate, au fost probleme financiare atat la Piatra Neamt, cat si Bacau, unde am fost remarcat si transferat de Cristi Popovici. Am fost cateva saptamani in probe la Chiajna, dar am prins o perioada mai agitata la club, cu primarul, s-a inchis hotelul… Asa ca nu am ramas, dar am acceptat oferta celor de la Foresta.



Diferenta fata de un jucator roman e ca pe mine familia m-a ajutat cu bani in acesti doi ani, pentru ca altfel nu cred ca mai eram aici. Acum nu a mai platit clubul si am parasit apartamentele, stam la hotel. Eu mai am contract la Suceava inca un sezon, pana in 2018, sper sa se rezolve totul si sa termin contractul. Am vorbit cu impresarul si spune ca am sanse sa ajung la o echipa de Liga 1. Am avut si meciul cu Steaua, m-am antrenat si cu Chiajna… E un nivel mai inalt in Liga 1, dar eu cred ca pot sa fac fata. Muncesc zi e zi si sper sa ajung acolo”, spune Alessandro.

La finalul acestui sezon se fac doi ani de cand fundasul se afla sub contract cu o echipa din Romania si a explicat care sunt diferentele intre fotbalul din cele doua tari: “Inca nu am destula experienta, trebuie sa joc cat mai mult si sa invat de la ceilalti colegi mai mari. Eu am venit in Romania mai mult ca sa joc, nu pentru bani. Pentru mine experienta de aici reprezinta un mare avantaj, pentru ca aici am evoluat prima data la seniori si am putut sa joc mai mult, mi-am creat un CV.



Oricum in Romania contractele nu sunt respectate, tuturor li se pare normal sa nu dea salariile 3-4 luni. Poate se intampla si in Italia asa ceva, dar e foarte rar, aceste restante nu reprezinta o normalitate acolo. Eu am schimbat 3 echipe in 2 ani si toate au avut probleme financiare. Plus ca au fost multe echipe care au fost depunctate sau s-au retras din campionat. Liga a 2-a din Romania cred ca e la nivel de Liga a 3-a in Italia. Fotbalistii sunt buni, dar salariile sunt mai mici aici si nu au parte de terenuri foarte bune. Aici sunt cateva terenuri slabe rau… In Italia se lucreaza mai mult la tactica si la stat in teren, dar am gasit si in Romania antrenori care lucreaza bine la capitolele astea”.

Massella a explicat cum de a ajuns sa vorbeasca limba romana aproape perfect si cum s-a acomodat in tara noastra din punct de vedere social. “Am invatat usor romaneste, dupa 2-3 luni deja puteam sa ma inteleg. Limbile sunt apropiate si am reusit sa invat singur, cu ajutorul colegilor. La Ceahlaul au fost Ze Maria si Costel Ilie care vorbeau putin italiana, tranzitia a fost mai usoara. Cu mancarea m-am obisnuit mai greu, dar am avut niste probleme la inceput, pentru ca in Romania e multa prajeala si la pieptul de pui pun ulei. Am avut probleme cu ficatul prima data, dupa ce am venit in Romania. Inainte de meci se mananca cascaval pane, pui cu cartofi, dar mie mi se pare greu pentru ficat, eu mancam branza cu smantana pentru ca nu pot sa mananc prajeala si al alerg.

In Italia, inainte de meci se mananca salata, peste, paste cu sos de rosii simplu, mancare mai usoara. Poate si accidentarile tot de la dieta au fost, am avut o ruptura la bicepsul femoral si pubalgie la inghinali. Sunt suporter Lazio de mic si sunt foarte multumit de cum merge echipa in acest sezon, nimeni nu se astepta sa fie echipa atat de sus. Nu am apucat sa ma apropii de vreo echipa mai mare din Romania, dar sunt fan Suceava, normal”, a declarat acesta.

De asemenea, de cand joaca in Romania, fotbalistul Italian a reusit sa schimbe perceptia familiei si prietenilor despre romani si Romania. “In Italia exista o parere proasta despre romani, dar eu mi-am schimbat total parerea cand am venit aici. Am cunoscut multi oameni de treaba si am multi prieteni buni aici. Familia mea a venit si ea de mai multe ori, la Piatra Neamt, Bacau si Suceava, si le-a placut foarte mult. Cand am pauza, de Sarbatori, ma intorc cateva zile in Italia, ca sa stau cu familia. Cred ca in vara asta o sa vina si Lucian Dumitriu, colegul meu de apartament, cu mine, la Roma”.



Alessandro Massello

Data nasterii: 26 octombrie 1996 (20 de ani)

Locul nasterii: Roma / Italia

Post: fundas central

Picior: drept

Inaltime / greutate: 1,95 m / 84 kg

Echipe: Lazio (juniori), Perugia (Primavera), Ceahlaul (2015), SC Bacau (2016), Foresta Suceava (2016-2017)

Cota de piata: 125.000 euro

Sursa foto: Ilfov Sport