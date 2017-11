Un romano-angolez, vedeta lui Alexa la Dunarea Calarasi. Baudouin Kanda: "Poate intr-o zi voi ajunge la nationala Romaniei"

Trei fotbalisti cu origini africane il ajuta pe Alexa sa promoveze in prima liga! Cel mai bun vrea sa joace pentru Romania.

Cei trei jucatori de culoare sunt vedetele lui Alexa la Calarasi. Baudouin Kanda e nascut in Romania, are tata angolez si a jucat pentru nationala, la juniori.



"Cine stie, poate voi fi din nou in vizorul echipei nationale, echipei mari", spune el.



Kanda a jucat la Dinamo, dar idolul lui e un stelist.



"Idolul meu din Romania este Denis ALibec, de departe cel mai talentat jucator roman. Din strainatate, imi place Messi", mai spune el.