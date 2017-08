Scor NAUCITOR in liga a doua! Ripensia conduce cu 16-0 in meciul cu Foresta! Rezultate din prima etapa

Vezi toate rezultatele din Liga 2.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Sa planga Ronaldo! Steaua - Sporting, play-off-ul Champions League, in direct la PRO TV pe 15 si 23 august!

UPDATE: Ripensia conduce cu 16-0 in meciul cu Foresta. Mediop de la Ripensia a reusit 5 goluri in 8 minute si a depasit recordul lui Lewandowski de 5 goluri in 9 minute intr-un meci oficial! Senegalezul Mediop a ajuns la 9 goluri in aceasta partida!

Liga 2 incepe cu un scor soc! La pauza, Ripensia Timisoara o conducea pe Foresta cu 8-0! Sucevenii sunt in faliment si s-au prezentat la meci cu o echipa de juniori nascuti in 2000, 2001 si 2002. Mai mult, autocarul sucevenilor s-a stricat in drumul spre Timisoara, iar echipa a ajuns la 3 dimineata la hotel!