S-a strigat BINGO :) TREI antrenori demisi din Liga a 2-a in aceeasi zi. Ultimele "victime"

A fost lunea neagra pentru trei antrenori din liga a doua! Cu totii au fost demisi astazi de echipele lor.

Etapa a 15-a a ligii secunde le-a fost fatala lui Iordan Eftimie, Marcel Ploaie si Gica Mihali!

FC Arges a anuntat concedierea lui Iordan Eftimie si a lui Iulian Crivac si numirea interimarilor Augustin Eduard si Paul Ciobanu.

La scurt timp, si Pandurii au anuntat demiterea antrenorului Marcel Ploaie, inlocuit cu Adrian Laurentiu Bogoi.

Pe seara, scrie liga2.ro, CS Mioveni a decis sa renunte la Gica Mihali si sa-l angajeze pe Eugen Neagoe!

Mihali: "Am pierdut 2 meciuri din 8, eram in obiectiv"

Mihali a condus antrenamentul Mioveniului de dimineata, apoi a aflat ca a fost demis. Acesta s-a declarat uimit.

"Sunt suparat, sunt dezamagit! De ce am fost schimbat?! Am pierdut doar doua meciuri din opt si echipa e in obiectiv. Ok, am pierdut acasa, si eu am zis ca a fost un rezultat rusinos. Dar ce sa fac, sa o bag eu in poarta? Am avut cinci situatii clare de gol!



Niciodata nu se poate face treaba daca se face ziua ce se viseaza noaptea! In toata perioada asta nu am avut jucatorii platiti la timp!

Ghinionul meu a fost ca am avut si jucatorii accidentati, in sepcial pe Burnea si Ivan. Daca erau ei, nu pierdeam in ultima etapa.

Nu ma asteptam niciodata, nici in visele urate, sa fiu schimbat", a spus Mihali.

CS Mioveni a avut 3 antrenori in acest sezon: Florin Marin (etapele 1-6), Adrian Mihalcea (etapele 7-9) si Gica Mihali (etapele 10-15).