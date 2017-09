Primul succes! Ce a reusit astazi Foresta Suceava dupa ce pierduse in primele etape cu 0-16 si 1-9

SFC Hermannstadt a continuat startul aproape perfect de sezon in Liga a 2-a.

Foresta Suceava a inregistrat prima victorie din acest sezon al Ligii a doua, dupa ce a invins cu 2-0 pe CS Mioveni, in etapa a VIII-a.

Dupa ce in acest campionat a pierdut la scoruri de 0-16, 1-9, 0-6, Foresta reusise primul punct, la 2 septembrie, in etapa a VI-a, scor 1-1 cu Metaloglobus Bucuresti, pe teren propriu.

Rezulate inregistarte, sambata, in meciurile din etapa a VIII-a a Ligii a II-a

Sportul Snagov - Olimpia Satu Mare, scor 2-0;

Pandurii Targu Jiu - CS Afumati, 1-1;

Foresta Suceava - CS Mioveni, 2-0;

Ripensia Timisoara - Metaloglobus Bucuresti, 4-1;

Stiinta Miroslava - SFC Hermannstadt, 1-3;

Luceafarul Oradea - Academica Clinceni, 1-1.

Partida Dacia Unirea Braila - FC Arges a inceput la ora 12.30, iar meciurile UTA Arad - Dunarea Calarasi si ASU Politehnica Timisoara - CS Balotesti se vor disputa de la ora 16.00. Etapa se va incheia luni, cu AS Targu Mures - Chindia Targoviste (ora 18.00).

AFC Hermannstadt si Ripensia Timisoara conduc in clasament in Liga a II-a, cu 21, respectiv 17 puncte.