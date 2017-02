OFICIAL | Au fost 20, au ramas 16. Inca doua echipe s-au retras din Liga a II-a, FRF a facut schimbarile

20 de echipe au luat startul in sezonul 2016/17 al Ligii a II-a. Acum, au ramas doar 16!

Doua formatii, Soimii Pancota si ACS Berceni, au fost nevoite sa abandoneze lupta in liga secunda inca din toamna. Celor doua li s-au alaturat acum alte doua: Unirea Tarlungeni si CSM Ramnicu Valcea.

Deparamentul de Competitii din cadrul FRF a efectuat schimbarile, dupa ce formatiile Unirea Tarlungeni si CSM Ramnicu Valcea au instiitat ca se vor retrage. Decizia a fost confirmata mai intai de Comisia de Disciplina si Etica, intr-o sedinta care a avut loc ieri, 22 februarie.

"In conformitate cu prevederile art. 79/8 si 79/14 din RD constata retragerea echipei de seniori CS Unirea Targlungeni din competitia Liga a II-a editia 2016/2017 si sanctioneaza cu retrogradarea in ultima categorie competitionala organizata de Asociatia judetena de fotbal pe teritorul careia are sediul clubul in cauza", este verdictul Comisiei de Discplina in cazul Tarlungeniului, unul identic fiind dictat si pentru CSM Ramnicu Valcea.

In aceste conditii, cele doua formatii vor pierde toate meciurile din retur cu 0-3. Rezultatele obtinute pana acum vor ramane, insa, neschimbate!

Astfel, ASU Poli Timisoara urca o pozitie in noul clasament si va avea doua puncte in plus. Pe de alta parte, Foresta Suceava, UTA si ASU Poli isi vor schimba si golaverajul.