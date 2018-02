ULTIMA ORA: "E mai greu sa intri aici decat in Coreea de Nord!" Clubul ISTORIC din Romania de la care au fugit investitorii

Discutiile de preluare a clubului au durat o luna si jumatate. S-au incheiat fara happy end.

Florin Manea a renuntat la ideea de a investi la UTA. Conducerea actuala i-a blocat toate tentativele. Manea crede ca UTA va continua sa se zbata in mediocritate, departe de visul de a juca din nou in Liga 1. Impresarul sustine ca a prezentat garantiile financiare cerute pentru a putea lua echipa, insa nimeni n-a vrut sa-l ia in serios.

"Eu am respectat pe toata lumea, dar m-am simtit jignit la Arad. De suporteri, de oamenii din club, de presa. Singurul care m-a tratat corect a fost primarul Falca. A fost si o persoana din club, trebuie s-o amintesc. Am vrut sa preiua UTA, sa fac ceva frumos pentru oras, dar aradenii traiesc in era Martian si Giovanni, sunt speriati de umbrele lor. Pornind de aici, jignesc pe oricine vine cu intentii bune. Am avut si scrisorile de garantie bancara la mine, dar nu a mai vrut nimeni sa se uite la ele.

Nu au dorit sa-mi dea drept de semnatura la club. Le-am prezentat investitorilor din spatele meu conditiile in care am fi putut intra in clubul UTA, iar ei mi-au spus ca sunt mult mai rele degat in Coreea de Nord. Le dau dreptate. Nu puteam vira bani in club, iar hotararile manageriale sa le ia altii. Nimeni nu va veni sa investeasca in asemenea conditii. Imi pare rau s-o spun, dar cred ca si peste doi ani UTA va fi in aceeasi situatie, in liga a 2-a si fara vreo perspectiva de promovare", a spus Manea pentru Sport Arad.